Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa akçakale'den yapılan roketatar atışları sonrası terör hedefleri alevler içinde kaldı
Son Dakika Güncel Şanlıurfa akçakale'den yapılan roketatar atışları sonrası terör hedefleri alevler içinde kaldı

Şanlıurfa akçakale'den yapılan roketatar atışları sonrası terör hedefleri alevler içinde kaldı

1 saat önce

ŞANLIURFA Akçakale'den yapılan roketatar atışları sonrası terör hedefleri alevler içinde kaldı.

ŞANLIURFA Akçakale'den yapılan roketatar atışları sonrası terör hedefleri alevler içinde kaldı

Şanlıurfa akçakale'den yapılan roketatar atışları sonrası terör hedefleri alevler içinde kaldı

Akçakale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:35 Kaynak: DHA
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