Şanlıurfa akçakale'den yapılan roketatar atışları sonrası terör hedefleri alevler içinde kaldı
1 saat önce
ŞANLIURFA Akçakale'den yapılan roketatar atışları sonrası terör hedefleri alevler içinde kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:35 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA Akçakale'den yapılan roketatar atışları sonrası terör hedefleri alevler içinde kaldı
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