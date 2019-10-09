Şanlıurfa akçakale öncü mahallesi'nde bir eve havan mermisi isabet etti, yaralanan olmadı
23 dakika önce
ŞANLIURFA Akçakale Öncü Mahallesi'nde bir eve havan mermisi isabet etti, yaralanan olmadı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:07 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA Akçakale Öncü Mahallesi'nde bir eve havan mermisi isabet etti, yaralanan olmadı
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