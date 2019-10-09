Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa akçakale öncü mahallesi'nde bir eve havan mermisi isabet etti, yaralanan olmadı
Son Dakika Güncel Şanlıurfa akçakale öncü mahallesi'nde bir eve havan mermisi isabet etti, yaralanan olmadı

Şanlıurfa akçakale öncü mahallesi'nde bir eve havan mermisi isabet etti, yaralanan olmadı

23 dakika önce

ŞANLIURFA Akçakale Öncü Mahallesi'nde bir eve havan mermisi isabet etti, yaralanan olmadı.

ŞANLIURFA Akçakale Öncü Mahallesi'nde bir eve havan mermisi isabet etti, yaralanan olmadı

Şanlıurfa akçakale öncü mahallesi'nde bir eve havan mermisi isabet etti, yaralanan olmadı

Akçakale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:07 Kaynak: DHA
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