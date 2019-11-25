Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa akçakale sınır kapısında hazırlıklar tamamlandı; insani yardım araçları geçiş yapabilecek
Son Dakika Güncel Şanlıurfa akçakale sınır kapısında hazırlıklar tamamlandı; insani yardım araçları geçiş yapabilecek - Son Dakika

Şanlıurfa akçakale sınır kapısında hazırlıklar tamamlandı; insani yardım araçları geçiş yapabilecek

6 saat önce

ŞANLIURFA Akçakale sınır kapısında hazırlıklar tamamlandı; insani yardım araçları geçiş yapabilecek.

ŞANLIURFA Akçakale sınır kapısında hazırlıklar tamamlandı; insani yardım araçları geçiş yapabilecek

Şanlıurfa akçakale sınır kapısında hazırlıklar tamamlandı; insani yardım araçları geçiş yapabilecek

Akçakale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:19 Kaynak: DHA
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