Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa akçakale sınır kapısında hazırlıklar tamamlandı; insani yardım araçları geçiş...
Son Dakika Güncel Şanlıurfa akçakale sınır kapısında hazırlıklar tamamlandı; insani yardım araçları geçiş... - Son Dakika

Şanlıurfa akçakale sınır kapısında hazırlıklar tamamlandı; insani yardım araçları geçiş...

6 saat önce

ŞANLIURFA Akçakale sınır kapısında hazırlıklar tamamlandı; insani yardım araçları geçiş yapabilecek-2.

ŞANLIURFA Akçakale sınır kapısında hazırlıklar tamamlandı; insani yardım araçları geçiş yapabilecek-2

Şanlıurfa akçakale sınır kapısında hazırlıklar tamamlandı; insani yardım araçları geçiş...

Akçakale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:48 Kaynak: DHA
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