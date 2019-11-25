Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa akçakale sınır kapısında hazırlıklar tamamlandı; insani yardım araçları geçiş... - Son Dakika
Şanlıurfa akçakale sınır kapısında hazırlıklar tamamlandı; insani yardım araçları geçiş...
6 saat önce
ŞANLIURFA Akçakale sınır kapısında hazırlıklar tamamlandı; insani yardım araçları geçiş yapabilecek-2.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:48 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA Akçakale sınır kapısında hazırlıklar tamamlandı; insani yardım araçları geçiş yapabilecek-2
İstanbul'da 4 bin 500 et ve et ürünleri işletmesi sağlığa uygunsuz bulundu Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erken öldü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur