Şanlıurfa - Akçakale'ye askeri araç sevkiyatı
1 saat önce
ŞANLIURFA'nın Suriye sınırında bulunan Akçakale ilçesine, zırhlı araç sevkiyatı sürüyor.
ŞANLIURFA'nın Suriye sınırında bulunan Akçakale ilçesine, zırhlı araç sevkiyatı sürüyor. Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 01:18 Kaynak: DHA
Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin ABD ve Türk askeri yetkililerinin Müşterek Harekat Merkezi kurulmasına yönelik çalışmaları yürüttüğü Akçakale'ye, gece saatlerinde askeri araç sevkiyatı yapıldı. Gece saatlerinde güvenlik önlemleri arasında Şanlıurfa yönünden ilçeye gelen zırhlı araçların, Akçakale'nin Suriye sınırında konuşlandırılacağı belirtildi.
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