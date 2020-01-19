Şanlıurfa-Akçakale yolu üzerinde bir arsada poşet içerisinde bilye ile güçlendirilmiş el yapımı... - Son Dakika

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Şanlıurfa-Akçakale yolu üzerinde bir arsada poşet içerisinde bilye ile güçlendirilmiş el yapımı...
6 saat önce
Şanlıurfa-Akçakale yolu üzerinde bir arsada poşet içerisinde bilye ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:01 Kaynak: İHA
Şanlıurfa- Akçakale yolu üzerinde bir arsada poşet içerisinde bilye ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı bulundu. Karayolu trafiğe kapatılırken, polis olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Bomba uzmanlarının incelemesinin ardından patlayıcı kontrollü şekilde patlatıldı. - ŞANLIURFA
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