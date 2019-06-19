ŞANLIURFA Alev alan trafoyu itfaiye söndürdü
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Alev alan trafoyu itfaiye söndürdüŞANLIURFA'da, alev alarak yanan elektrik trafosu itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:36 Kaynak: DHA
Alev alan trafoyu itfaiye söndürdü
ŞANLIURFA'da, alev alarak yanan elektrik trafosu itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, öğle saatlerinde Gürcütepe Mahallesinde meydana geldi. Mahalledeki elektrik trafosu aşırı yüklenme nedeniyle bir anda alev alarak yanmaya başladı. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında hasar gören trafoda DEDAŞ ekipleri onarım çalışması başlattı.
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