ŞANLIURFA Anneleri ölen yavru tilkilere özel bakım - Son Dakika

Anneleri ölen yavru tilkilere özel bakım

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, anneleri ölen 2 yavru tilki, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi ediliyor. Görevlilerin özel ilgilenip, elleriyle beslediği tilkiler, tamamen iyileşince doğal yaşam alanlarına bırakılacak.

Hilvan ilçesinde, bir ay önce vatandaşlar tarafından bulunan ve anneleri ölen 2 yavru tilki, tedavi edilmeleri için Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Merkezde tedaviye alınan yavru tilkilerin tedavisi veterinerler tarafından yapılmaya başlandı. Özel besinlerle ve laktozsuz sütle beslenen tilkilerin 2 ay boyunca tedavi ve rehabilitasyonlarının süreceği belirtildi.

'ÖZENLE BAKIYORUZ'

Merkezde görevli veteriner hekim Reşat Ektiren, tilkilerin kırsal alanda vatandaşlar tarafından bulunduğunu hatırlattı. Yavru tilkilerin annesinin araç çarpması sonucu öldüğünü belirten Reşat Ektiren, "Duyarlı vatandaşlar yavru tilkilere bir süre kendileri baktıktan sonra bize ulaştılar. Biz de ekip olarak gidip yavru tilkilerimizi merkezimize naklettik. Yaklaşık 2 haftadır burada bakımlarını yapıyoruz. Yavru tilkilerimiz 2 ay boyunca daha merkezde kalacaklar. Tilkileri özel mamalarla besliyoruz. Vatandaşlardan da ricamız yavru olan memeli hayvanları gördükleri zaman dokunmamaları, annelerinden ayırmamaları ve bize ulaştırmalarıdır. Şu anda merkezimizdeki yavru tilkilerimizi laktozsuz sütle besliyoruz. Çünkü midelerindeki enzimlerin gelişmemesinden dolayı diğer sütler sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Şu an sağlıkları yerinde ve onlara özenle bakıyoruz. 2 ay sonra da tilkilerimizi sağlıklı şekilde doğal yaşam alanlarına tekrar bırakacağız" diye konuştu.