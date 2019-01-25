Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Antalya'da Fırtınada Ölen Berivan'nın Cenazesi Viranşehir'de Toprağa Verildi-2

Şanlıurfa Antalya'da Fırtınada Ölen Berivan'nın Cenazesi Viranşehir'de Toprağa Verildi-2

18 dakika önce

Şanlıurfa Antalya'da fırtınada ölen Berivan'nın cenazesi Viranşehir'de toprağa verildi-2(Tür: Yurt)

Şanlıurfa Antalya'da fırtınada ölen Berivan'nın cenazesi Viranşehir'de toprağa verildi-2

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:24 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Antalya, Viranşehir, Güncel
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