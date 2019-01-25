Şanlıurfa Antalya'da Fırtınada Ölen Berivan'nın Cenazesi Viranşehir'de Toprağa Verildi-2
18 dakika önce
Şanlıurfa Antalya'da fırtınada ölen Berivan'nın cenazesi Viranşehir'de toprağa verildi-2(Tür: Yurt)
Şanlıurfa Antalya'da fırtınada ölen Berivan'nın cenazesi Viranşehir'de toprağa verildi-2
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:24 Kaynak: DHA
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