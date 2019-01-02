Şanlıurfa Arkadaşını Kalbinden Bıçaklayarak Öldüren Genç Tutuklandı

Arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldüren genç tutuklandıŞanlıurfa'da sokakta bağırdığı için uyardığı arkadaşı İsmail Dedek'i (18), çıkan tartışma sırasında bıçaklayarak öldüren Mesut Dağ (18), polis tarafından kahvede yakalanıp gözaltına alındı.

Arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldüren genç tutuklandı



Şanlıurfa'da sokakta bağırdığı için uyardığı arkadaşı İsmail Dedek'i (18), çıkan tartışma sırasında bıçaklayarak öldüren Mesut Dağ (18), polis tarafından kahvede yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.



Olay, Devteşti Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. İsmail Dedek, iddiaya göre, kız arkadaş meselesi için bir gençle konuşmak üzere arkadaşlarının bulunduğu mahalleye gitti. Burada aradığı kişiyi bulmak için sokakta bağıran ve küfürler eden Dedek'in yanına arkadaşı Mesut Dağ geldi. Dağ, arkadaşını bağırmaması ve küfür etmemesi konusunda uyardı. Bunun üzerine iki genç arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mesut Dağ yanındaki bıçağı çıkarıp, İsmail Dedek'in göğsüne saplayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dedek'i hastaneye götürdü. Ağır yaralı İsmail Dedek doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.



KAHVEDE YAKALANDI



Cinayet Bürosuna bağlı ekipler, Mesut Dağ'ı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler şüphelinin olay yerine yakın kahvede olduğunu belirleyerek operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Dağ, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Kaçak Göçmenler, Koltuk Minderinin İçinden Çıktı

Genci Döven 3 Arkadaş, Ters Kelepçe Yapılarak Gözaltına Alındı

Siverek'te 120 Kişinin Alınacağı 9 Aylık Geçici İşe 5 Bin Kişi Başvurdu

Profesör, Görev Yaptığı Üniversitenin Misafirhanesinde Ölü Bulundu