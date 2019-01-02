Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Arkadaşını Kalbinden Bıçaklayarak Öldüren Genç Tutuklandı

Şanlıurfa Arkadaşını Kalbinden Bıçaklayarak Öldüren Genç Tutuklandı

1 saat önce

Arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldüren genç tutuklandıŞanlıurfa'da sokakta bağırdığı için uyardığı arkadaşı İsmail Dedek'i (18), çıkan tartışma sırasında bıçaklayarak öldüren Mesut Dağ (18), polis tarafından kahvede yakalanıp gözaltına alındı.

Arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldüren genç tutuklandı

Şanlıurfa'da sokakta bağırdığı için uyardığı arkadaşı İsmail Dedek'i (18), çıkan tartışma sırasında bıçaklayarak öldüren Mesut Dağ (18), polis tarafından kahvede yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Olay, Devteşti Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. İsmail Dedek, iddiaya göre, kız arkadaş meselesi için bir gençle konuşmak üzere arkadaşlarının bulunduğu mahalleye gitti. Burada aradığı kişiyi bulmak için sokakta bağıran ve küfürler eden Dedek'in yanına arkadaşı Mesut Dağ geldi. Dağ, arkadaşını bağırmaması ve küfür etmemesi konusunda uyardı. Bunun üzerine iki genç arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mesut Dağ yanındaki bıçağı çıkarıp, İsmail Dedek'in göğsüne saplayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dedek'i hastaneye götürdü. Ağır yaralı İsmail Dedek doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

KAHVEDE YAKALANDI

Cinayet Bürosuna bağlı ekipler, Mesut Dağ'ı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler şüphelinin olay yerine yakın kahvede olduğunu belirleyerek operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Dağ, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:26 Kaynak: DHA

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