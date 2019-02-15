Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Arkeoloji Müzesinde Konser

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesinde Konser

1 saat önce

Şanlıurfa'da Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçılarının Arkeoloji Müzesi salonunda verdiği konser ilgi gördü.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesinde Konser, System.String[]
Şanlıurfa'da Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçılarının Arkeoloji Müzesi salonunda verdiği konser ilgi gördü.

Şanlıurfa Balıklıgöl yakınında inşa edilen ve Türkiye'nin en büyük müzesi unvanını alan Arkeoloji ve Mozaik Müze Kompleksini ziyarete gelen vatandaşlar ve öğrenciler, Devlet Türk Halk Müziği Korosu konser sürpriziyle karşılaştı. Roma Dönemindeki tarihi eserler arasındaki konser dinleyen ziyaretçiler, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu solisti Devrim Kaya Ersöz'ün seslendirdiği türkülerine eşlik ederek, konser sonrasında sanatçıları uzun süre alkışladı. Ziyaretçiler, konserle birlikte tarihi bir yolculuk yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:39 Kaynak: DHA

Kültür Sanat
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