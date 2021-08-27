Şanlıurfa aşı sıralamasındaki yerini güç birliğiyle değiştirdi - Son Dakika

18 yaş ve üstünde en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptırma oranında Türkiye'nin kırmızı kategoriden çıkan son kenti olan Şanlıurfa, adeta bir seferberlik halinden kısa sürede sonuç almayı başladı ve turuncu kategoriye geçti.

Kırmızı kategoriden turuncuya geçen Şanlıurfa, 18 Ağustos tarihi itibariyle Türkiye'nin kırmızı kategoride kalan nadir, devam eden günlerinde de tek kenti haline geldi. Söz konusu tarihte yüzde 47,8 aşı oranıyla risk haritasında kategori değiştirebilecek en uzak kent olarak dikkati çeken Şanlıurfa, kısa zamanda aşılamada önemli mesafeler kaydetti.

Özellikle son 4 günde yüzde 52 bandından dün gece saatleri itibariyle yüzde 55'i geçen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif kentlerinden Şanlıurfa, birliktelikle kırmızı kategoriden ayrıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sahada etkin şekilde yürütülen çalışmalar da başarının itici gücü olarak dikkati çekti. Hastanelerin yanı sıra kentin dört bir yanında oluşturulan noktalarda aşılama çalışmalarının sürdüğü şehrin en ücra noktasındaki kişilere bile ulaşmayı hedefleyen ekipler, bu kapsamda oluşturulan mobilize şekilde kırsal mahalleri dolaşıyor.

Aşı ortalamasının yükseltilmesi için Şanlıurfa'da önemli kampanyalar da düzenlendi. Gencinden yaşlısına, kamudan özel sektörüne kadar hemen herkesin çalışmalara destek olduğu Şanlıurfa'da düzenlenen kampanyalar da sonuca ulaşma noktasında etkili oldu.

Vali Abdullah Erin'in talimatıyla başlatılan ilk kampanyada, 18-25 yaş aralığında olan ve aşısını yaptıran kişiler arasında gerçekleştirilen çekilişle her hafta 5 bisiklet, 5 tablet ve üniversitede eğitim gören 2 kişiye burs ile 15 kişiye bir günlük Halfeti gezisi hediye edildi.

Birecik Kaymakamlığı tarafından hayırseverlerin desteğiyle yapılan kampanyada aşı olanlar arasından yapılan çekilişle toplam 18 kişiye 1000 TL hediye çeki verildi.

Esnaftan da destek geldi

Kentteki aşılama oranlarının yükselmesi amacıyla da esnaflarda çeşitli ikram ve indirimlerle insanların aşılanmasını teşvik etmeye çalıştı.

Bu kapsamda bir restorant Kovid-19 aşısı yaptıran vatandaşlar ücretsiz ciğer kebabı ikram ederken, bir düğün salonu da aşısı yaptıran düğün sahiplerine yüzde 50 indirim uyguladı.

Tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde kurulan mobil aşı biriminin yanında stant açan bir esnafta birinci doz aşısını yapan kişilere üzüm ve keçiboynuzu pekmezi hediye etti.

Şanlıurfa, bundan sonraki süreçte de son sıradan kurtulmak için çaba gösterecek.

Çabalar sonuç veriyor

Şanlıurfa Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Solmaz, AA muhabirine, Vali Erin'in talimatıyla kentin her köşesinde çalışma yapıldığını ifade etti.

Kırmızı kategoride çıkmış olmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Solmaz, "Ama daha yolun başındayız. Geldiğimiz nokta bizi daha yukarılar için hırslandıracak. Halen kırmızı kategoride gibi çalışıp kentimizi Türkiye ortalamasına ulaştırmak istiyoruz." diye konuştu.

"İnsanları teşvik etmek için pekmez hediye ediyoruz"

Aşı olan kişilere pekmez hediye eden esnaf Nurettin Mancı ise aşılanma oranını yükseltmek amacıyla kendilerinin de sosyal sorumluluk gösterdiklerini belirterek, "Şanlıurfa'nın kırmızı kategoriden çıkması ve insanları teşvik etmek için üzüm ve keçiboynuzu pekmezi hediye etmek istedik. Bu salgından biran önce kurtulmak istiyoruz. Birinci doz aşısını olan herkese pekmezleri hediye ediyoruz." dedi.

Aşısını yaptıran İbrahim Halil Bakışmaz da ilk doz aşısını yaptırdığını ve kendini çok iyi hissettiğini belirterek, "Herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum, umarım bizde diğer şehirler gibi maviye geçeriz. Hediyemi de aldım tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Abdulbaki Göçebe ise ilk doz aşısını korktuğu için geciktirdiğini, şimdi ise zamanı gelir gelmez ikinci dozu yaptırdığını kaydetti.