ŞANLIURFA Askeri konvoy Ceylanpınar'a ulaştı
29 dakika önce
Askeri konvoy Ceylanpınar'a ulaştıŞanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkarılan tank, obüs ve zırhlı personel taşıyıcılarının arlarında bulunduğu askeri konvoy, dün gece geç saatlerde Ceylanpınar ilçesine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:01 Kaynak: DHA
Askeri konvoy Ceylanpınar
'a ulaştı Şanlıurfa
20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkarılan tank, obüs ve zırhlı personel taşıyıcılarının arlarında bulunduğu askeri konvoy, dün gece geç saatlerde Ceylanpınar ilçesine ulaştı.
Çok sayıda araç ve personelden oluşan askeri konvoy, dün gece geç saatlerde ilçeye giriş yaptı. Geniş güvenlik önlemleri arasında ilçeye ulaşan askeri konvoyun 1'inci Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Suriye
sınırındaki hudut karakollarında konuşlandırılacağı öğrenildi.
AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı: 2 bin euro manevi tazminat, bin euro mahkeme masrafı
Kıdem tazminatı reformu Kalkınma Planı'nda
BES'te nakit çekme olanağı geliyor
Devlet Bahçeli CHP'lilere sordu: Yeni doğmuş sütle beslenen sığır yavrusuna ne ad verilir?