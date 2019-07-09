Son Dakika Haberleri: ŞANLIURFA Askeri konvoy Ceylanpınar'a ulaştı
Son Dakika Güncel Haber

ŞANLIURFA Askeri konvoy Ceylanpınar'a ulaştı

29 dakika önce

Askeri konvoy Ceylanpınar'a ulaştıŞanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkarılan tank, obüs ve zırhlı personel taşıyıcılarının arlarında bulunduğu askeri konvoy, dün gece geç saatlerde Ceylanpınar ilçesine ulaştı.

Askeri konvoy Ceylanpınar'a ulaştı
Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkarılan tank, obüs ve zırhlı personel taşıyıcılarının arlarında bulunduğu askeri konvoy, dün gece geç saatlerde Ceylanpınar ilçesine ulaştı.
Çok sayıda araç ve personelden oluşan askeri konvoy, dün gece geç saatlerde ilçeye giriş yaptı. Geniş güvenlik önlemleri arasında ilçeye ulaşan askeri konvoyun 1'inci Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Suriye sınırındaki hudut karakollarında konuşlandırılacağı öğrenildi.
ŞANLIURFA Askeri konvoy Ceylanpınar'a ulaştı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:01 Kaynak: DHA
Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı: 2 bin euro manevi tazminat, bin euro mahkeme masrafı Kıdem tazminatı reformu Kalkınma Planı'nda BES'te nakit çekme olanağı geliyor Devlet Bahçeli CHP'lilere sordu: Yeni doğmuş sütle beslenen sığır yavrusuna ne ad verilir?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 12:30:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ŞANLIURFA Askeri konvoy Ceylanpınar'a ulaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]