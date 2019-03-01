Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Askerlerden Özbek Çocuklara Hediye

Şanlıurfa Askerlerden Özbek Çocuklara Hediye

24 dakika önce

Askerlerden Özbek çocuklara hediyeŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile bir grup gönüllü genç tarafından Özbek çocuklara hediye verildi.

Askerlerden Özbek çocuklara hediye

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile bir grup gönüllü genç tarafından Özbek çocuklara hediye verildi.

İlçede yaşayan ve öncülüğünü Ümit Kavak isimi bir gönüllünün yaptığı bir grup genç, sosyal medya üzerinden çocuklar için kıyafet, ayakkabı, okul malzemesi ve oyuncak topladı. Toplanan oyuncak ve malzemeler askerler ve gençler tarafından ilçede yaşayan Özbek çocuklara götürüldü.

Oyuncak ve malzemeler, askerler tarafından çocuklara dağıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:29 Kaynak: DHA

Ceylanpınar, Güncel
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