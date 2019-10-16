Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa ayn el arab bölgesinden dumanlar yükseldi
Son Dakika Güncel Şanlıurfa ayn el arab bölgesinden dumanlar yükseldi

Şanlıurfa ayn el arab bölgesinden dumanlar yükseldi

1 saat önce

'Barış Pınarı Harekatı'nın 8'inci gününde, terör örgütü PYDYPG'nin işgalindeki Ayn el Arab bölgesinden siyah dumanlar yükseldi.

'Barış Pınarı Harekatı'nın 8'inci gününde, terör örgütü PYDYPG'nin işgalindeki Ayn el Arab bölgesinden siyah dumanlar yükseldi. Öğleden sonra Ayn el Arab'ın batısındaki birkaç farklı noktadan yükselen siyah dumanlar, gökyüzünü kapladı. Sınır duvarına yakın noktadan ise alevlerin yükseldiği görüldü.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER Semih ÇALIŞKAN- Güven USTA- Can EROKSURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)

Şanlıurfa ayn el arab bölgesinden dumanlar yükseldi

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:04 Kaynak: DHA
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