Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa ayn el arab üzerinde helikopter hareketliliği
Son Dakika Güncel Şanlıurfa ayn el arab üzerinde helikopter hareketliliği

Şanlıurfa ayn el arab üzerinde helikopter hareketliliği

47 dakika önce

Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun terör örgütleri PKKYPG ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı dördüncü gününde de sürerken, Ayn El Arab üzerinde helikopter hareketliliği yaşandı.

Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun terör örgütleri PKKYPG ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı dördüncü gününde de sürerken, Ayn El Arab üzerinde helikopter hareketliliği yaşandı. Öğleden sonra hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen iki helikopterin, terör örgütünün kontrolündeki Ayn El Arab üzerinde uçuş yaptığı görüldü. Bir süre havada tur atan helikopterlerin, daha sonra terör örgütünün kontrolündeki bölgenin iç kesimlerine doğru uçarak gözden kaybolduğu görüldü.

Dün, Ayn El Arab'dan atılan havan mermisi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin kırsal Çaykara Mahallesi'ne düşmüş, 3 sivil şehit olurken, sınırda konuşlu Türk topçuları, terör örgütü hedeflerini ateş altına almıştı.

Şanlıurfa ayn el arab üzerinde helikopter hareketliliği

Şanlıurfa, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:49 Kaynak: DHA
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