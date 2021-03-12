ŞANLIURFA Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Dağ Dijital ve yüz yüze eğitim harmanlanmış hibrit hayatımızın içinde olacak - Son Dakika

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Dağ: Dijital ve yüz yüze eğitim harmanlanmış hibrit hayatımızın içinde olacak

ŞANLIURFA'da öğretmenlerle bir araya gelen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, "Artık çocuklarımızı yeni bir dünyaya hazırlıyoruz. Ne dijital tek başına ne yüz yüze tek başına, dijital ve yüz yüze eğitim harmanlanmış hibrit bir şekilde hayatımızın içinde olacak, olmak zorunda. Bu fırsatı ülke olarak kaçıramayız" dedi.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ve SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Karaköprü Mahallesinde bulunan Bahçeşehir kampüsünü ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. Şanlıurfa'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Özlem Dağ gazetecilere açıklamada bulundu. Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrencilerin eğitimden kopmamasının önemli olduğunu belirterek, herkesten maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmelerini istedi.

Şanlıurfa'yı mavi kategoride tutmak için herkesin çaba göstermesi gerektiğini aktaran Dağ, şöyle konuştu:

"Kurallara uymaya devam edelim, öğrencilerimiz okullarda yüz yüze eğitime devam etsin. Dijital sürecin devam etmesi de çok kıymetli. Bahçeşehir Koleji olarak 12 yıldır dijital eğitime yatırım yapan bir kurumuz. Kurum olarak maddi manevi yatırımlarımız devam ediyor. Bütün deneyimlerimizi artık Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi ile tüm eğitim camiasına açmaya çalışıyoruz. Bahçeşehir Koleji Şanlıurfa Kampüsümüzün öğretmenleri de bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor. Onları konuşacağız, birlikte tartışacağız ve Mayıs ayında yapacağımız zirvede de tüm eğitim camiasıyla paylaşacağız. Bilim değişiyor, teknoloji değişiyor, gelişiyor. Artık çocuklarımızı yeni bir dünyaya hazırlıyoruz. Ne dijital tek başına ne yüz yüze tek başına, dijital ve yüz yüze eğitim harmanlanmış hibrit bir şekilde hayatımızın içinde olacak, olmak zorunda. Bu fırsatı ülke olarak kaçıramayız" dedi.

SAĞLIKÇILAR VE ÖĞRETMENLER ÖN CEPHEDELER

Konuşmasında zor bir dönemden geçtiklerini aktaran Dağ açıklamasına söyle devam etti:

"Yaklaşık bir yıldır pandemi tüm dünyayla birlikte bütün şehrimizi, ülkemizi etkiliyor. Bu cephede sağlıkçı hekimlerimizle birlikte öğretmenlerimiz ön cephedeler. Bu günde öğretmenlerimizle birlikteyiz okulumuzda yüz yüze açık durumda. Pandemide mavi bölgenin avantajıyla öğrencilerimizle birlikteyiz. Ben öğretmenlerimize bu bir yıllık süreçte hem yüz yüze hem de tüm online süreçleri büyük bir özveri ile yürüttükleri için teşekkür etmek istiyorum. Aynen sağlıkta olduğu gibi öğrencilerimizin eğitim açısından kopmaması bu yeni yeni yetişen nesillerin öğrenme kaybına uğramaması çok önemli. Çünkü bazı şeyler geriye dönülemeyecek, yerine konulamayacak süreçler. Bu süreçte eğitim camiasının en önde olması lazım, en önde durması lazım. Eğitim sürecinin altını doldurarak da durması lazım. Bazı alanlar özellikle küçük yaş gurubunda yüz yüze eğitimden kopmaması gereken alanlar. O yüzden tüm devlet erkanlarına da, tüm anne babalara da, bir not iletmek istiyorum. Lütfen önlemleri almaya devam edelim" diye konuştu.

ERASLAN: ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

Şanlıurfa Bahçeşehir Kolejinde söz alan SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan da pandemi süreciyle beraber özellikle eğitim alanında birçok dönüşümün yaşandığını dile getirdi. Bu süreçten en çok etkilenenlerin okullar olduğunu ifade eden Eraslan, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimiz kendi şartlarıyla, kendi imkanlarıyla bu süreçte çeşitli dijital materyaller üretti. Bunların tamamını genel müdürümüzün destekleriyle bir dijital platformda toplamak istiyoruz. Dijital eğitimde fark yaratan öğretmenlerimizin yaptıkları önemli çalışmaları bir araya getirmek istiyoruz. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, eğitimde, öğretimde, öğretmenlik mesleğinde. Genel müdürümüzün sıkça gündeme getirdiği hibrit eğitim, dijital eğitimin yönetimi, dijital eğitimin felsefesi, gelecek dönemlerde çok sık göreceğimiz yine Bahçeşehir Koleji'nin öncülüğünde oluşacak hologram öğretmenlik gibi yeni yeni, farklı farklı kavram ve olayları göreceğiz. Bu yüzden dijital dünyanın çok yakından takip edilmesi gerekmekte. Bahçeşehir Okulları, Bahçeşehir Koleji bundan tam 12 yıl önce dijital eğitimi, yapay zekayı getiren öncü bir kuruluş. Türkiye eğitim sisteminin ilerleyen yıllarında değişikliğin dijitalleşmenin öncüsü konumunda Bahçeşehir Koleji. Burdan çok değerli öğretmenlerimize seslenmek istiyorum, lütfen dijital eğitimde fark oluşturanlar zirvesine katılalım. Çok değerli ortaya koydukları materyalleri, dijital nesneleri paylaşalım."