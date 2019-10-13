Şanlıurfa bakan akar, barış pınarı harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti
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BAKAN AKAR, BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA YARALANAN ASKERLERİ ZİYARET ETTİMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şanlıurfa ziyareti sırasında Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 05:01 Kaynak: DHA
BAKAN AKAR, BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA YARALANAN ASKERLERİ ZİYARET ETTİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şanlıurfa ziyareti sırasında Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
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