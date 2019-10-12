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Şanlıurfa bakan akar ve komuta kademesi şanlıurfa'da

12 dakika önce

Bakan Akar ve komuta kademesi Şanlıurfa'daŞANILURFA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, komuta kademesi ile birlikte Şanlıurfa'ya gelerek incelemelerde bulundu.

Bakan Akar ve komuta kademesi Şanlıurfa'da

ŞANILURFA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, komuta kademesi ile birlikte Şanlıurfa'ya gelerek incelemelerde bulundu.

Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar Barış Pınarı Harekatı'nın komuta merkezi olan Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geldi. Burada harekat ile ilgili brifing alan Akar'a, harekata dair son bilgiler verildi. Akar ve beraberindeki komutanların sınır hattındaki incelemeleri devam ediyor.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Şanlıurfa - Eyyüp BURUN

Şanlıurfa bakan akar ve komuta kademesi şanlıurfa'da

Şanlıurfa, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:20 Kaynak: DHA
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