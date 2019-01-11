Şanlıurfa Bakan Akar ve Kuvvet Komutanları, Suriye Sınırında

Bakan Akar ve kuvvet komutanları, Suriye sınırında (3)ŞANLIURFA'DA NAMAZ KILIP, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİLERMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte geldiği Şanlıurfa'da kentin sembolü...

Bakan Akar ve kuvvet komutanları, Suriye sınırında (3)



ŞANLIURFA'DA NAMAZ KILIP, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİLER



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte geldiği Şanlıurfa'da kentin sembolü olan Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde cuma namazını kıldı. Namaz bitimi cami avlusu ve çıkışında Bakan Akar, tokalaştığı vatandaşlarla sohbet etti.



Bakan Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, temaslarının ardından kentten ayrıldı.

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