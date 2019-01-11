Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Bakan Akar ve Kuvvet Komutanları, Suriye Sınırında

Şanlıurfa Bakan Akar ve Kuvvet Komutanları, Suriye Sınırında

1 saat önce

Bakan Akar ve kuvvet komutanları, Suriye sınırında (3)ŞANLIURFA'DA NAMAZ KILIP, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİLERMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte geldiği Şanlıurfa'da kentin sembolü...

Bakan Akar ve kuvvet komutanları, Suriye sınırında (3)

ŞANLIURFA'DA NAMAZ KILIP, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİLER

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte geldiği Şanlıurfa'da kentin sembolü olan Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde cuma namazını kıldı. Namaz bitimi cami avlusu ve çıkışında Bakan Akar, tokalaştığı vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, temaslarının ardından kentten ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:54 Kaynak: DHA

Suriye, Şanlıurfa, Güncel
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