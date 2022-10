Bakanlar Nebati ve Kurum "Şanlıurfa Değerlendirme Toplantısı"na katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bugün kaynaklarını daha fazla oranda üretime, ihracata ve üretken alanlara yönlendiren bir Türkiye var. Bugün dönüşen dünyada her alanda giderek daha fazla öne çıkan bir Türkiye var." dedi.

Bakan Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında Eyyübiye Kentsel Dönüşüm Alanı'nda helikopterle havadan incelemelerde bulundu.

Nebati ve Kurum, daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde, kentteki belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen "Şanlıurfa Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Nebati, hemşehrileri olan Şanlıurfalıları yeni hizmetlerle buluşturacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Güneş enerjisi yatırımlarına yönelik Bakanlığın desteklerinin sürdüğünü ifade eden Nebati, kentte Bakanlığın yatırımlarından istifade eden çiftçi sayısının ve alınan destek miktarının arttığını vurguladı.

Nebati, kentteki OSB sayısının yatırımlarla 6'ya çıkarılacağını belirterek, Şanlıurfalı kredi kullanan üretici sayısının 11 bin 247'ye, kredi bakiyesinin ise 2 milyar liraya yükseldiğini bildirdi.

Şanlıurfa'nın tarım, sanayi ve turizm anlamında hükümetten aldığı destekle yatırımı artırdığını anlatan Nebati, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak tüm dünyanın yaşadığı bu çalkantılı değişim sürecine ülkemizi her alanda hazırlamak, ürettiğimiz katma değeri ve ihracatta dünyadan aldığımız payı artırmak, istihdam olanaklarını genişletmek için sizlerle yan yana, var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bugün kaynaklarını daha fazla oranda üretime, ihracata ve üretken alanlara yönlendiren bir Türkiye var. Bugün, dönüşen dünyada her alanda giderek daha fazla öne çıkan bir Türkiye var. Bu yolculuğumuzda girişimcilerimiz, sanayicilerimiz, çiftçilerimiz ve üreten her bir insanımız önemli bir rol oynuyor."

Bakan Murat Kurum: "Şanlıurfa'ya 13 bin 949 konut kazandırdık"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da toplantıda, kent merkezi ve ilçelerde Bakanlık olarak yaptıkları yatırımlarla ilgili istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Şanlıurfa'ya Bakanlık olarak diğer ilgili kurumlarla eş zamanlı hizmetler sunduklarını dile getiren Kurum, daha güzel bir kent inşa etmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

Kurum, birlik ve beraberliğin Şanlıurfa'da güçlü olduğunu bildiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'ya değeri 14 milyar liraya ulaşan 13 bin 949 konut kazandırdık. Yatırım değeri 4 milyar olan 788 ticari ünite ve sosyal donatılar ile 6 millet bahçesi projemiz Şanlıurfa'da devam ediyor. Tarımın daha iyi olması için 3 barajın inşasını da sürdürüyoruz. Cumhuriyet tarihimizin en büyük projesini duyurmuştuk. 'İlk Evim Projesi' ile de 7 bin 64 konutu Şanlıurfa'ya kazandıracağız. İlçelerimize göre detaylı dağılımlar var. Bugün de Harran'da da konut ihtiyacı olduğu belirtildi. İnşallah Harran'a da 250 sosyal konut kazandıracağız. Yeni iş kurma için de 500 iş yerini Eyyübiye'de yapıyoruz. Projeyle kentimizin istihdamına katkı sağlanacak. Yine 40 bin konutu Şanlıurfalıların hizmetine sunacağız, 20 bini merkez, 20 bini de ilçelerde olacak. 25 Ekim'de de 17 ilde 5 bin konutun temeli atılacak. Şanlıurfa'da da o gün ilk konutların temeli atılacak ve 2 yıl içerisinde vatandaşımıza teslim edilecek."

Kurum, kentsel dönüşüm projelerine de önem verdiklerine işaret ederek, belediyelerle iş birliği halinde yürüttükleri çalışmaların detaylarına değindi.

Balıklıgöl yakınlarında "Kültür Adası Projesi" ve peyzaj düzenlemesi yapacaklarını belirten Kurum, binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bu kutsal mekanı Şanlıurfa'ya yakışır bir hale getirmek istediklerini anlattı.

Bakan Kurum, Şanlıurfa merkez ve ilçelerine çevre düzenlemesi ve farklı projeler için 20 milyon liraya yakın kaynak aktaracaklarını ifade etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ziyaretin anısına Bakanlar Nebati ve Kurum'a yöresel kıyafet olan "aba" hediye etti.

Bakanlar Nebati ve Kurum, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle görüştü.

Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.