Şanlıurfa balık almaya giden kadın, köpeğin saldırısına uğradı - ek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa balık almaya giden kadın, köpeğin saldırısına uğradı - ek - Son Dakika

Şanlıurfa balık almaya giden kadın, köpeğin saldırısına uğradı - ek

6 saat önce

ŞANLIURFA Balık almaya giden kadın, köpeğin saldırısına uğradı - EK.

ŞANLIURFA Balık almaya giden kadın, köpeğin saldırısına uğradı - EK

Şanlıurfa balık almaya giden kadın, köpeğin saldırısına uğradı - ek

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:49 Kaynak: DHA
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