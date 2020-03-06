Şanlıurfa balık almaya giden kadın, köpeğin saldırısına uğradı - ek - Son Dakika

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Şanlıurfa balık almaya giden kadın, köpeğin saldırısına uğradı - ek
6 saat önce
ŞANLIURFA Balık almaya giden kadın, köpeğin saldırısına uğradı - EK.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:49 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA Balık almaya giden kadın, köpeğin saldırısına uğradı - EK
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