ŞANLIURFA Balıklıgöl'de koronavirüs sessizliği - Son Dakika

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ŞANLIURFA Balıklıgöl'de koronavirüs sessizliği
6 saat önce
Balıklıgöl'de koronavirüs sessizliği ŞANLIURFA'nın simgesi olan Balıklıgöl, koronavirüs nedeniyle sessizliğe büründü.
Balıklıgöl'de koronavirüs sessizliği ŞANLIURFA'nın simgesi olan Balıklıgöl, koronavirüs nedeniyle sessizliğe büründü.
İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyor. Kentin simgesi olan hergün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Balıklıgöl, Dergah ve Hz. İbrahim Peygamberin doğduğuna inanılan mağara ise boşaldı. Sessizliğe bürünen tarihi mekanlardaki çay bahçeleri, kafeterya ve kahvehane gibi yerler de sandalyelerini topladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:47 Kaynak: DHA
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