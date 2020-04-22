ŞANLIURFA Balıklıgöl'de sıra gecesi ekibi ve mehter takımı İstiklal Marşı okudu - Son Dakika

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ŞANLIURFA Balıklıgöl'de sıra gecesi ekibi ve mehter takımı İstiklal Marşı okudu
6 saat önce
Balıklıgöl'de sıra gecesi ekibi ve mehter takımı İstiklal Marşı okuduŞANLIURFA'nın simgesi olan Balıklıgöl'de, Urfa sıra gecesi ekibi ile mehter takımı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü nedeni ile İstiklal Marşı okudu.
Balıklıgöl'de sıra gecesi ekibi ve mehter takımı İstiklal Marşı okudu
ŞANLIURFA'nın simgesi olan Balıklıgöl'de, Urfa sıra gecesi ekibi ile mehter takımı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü nedeni ile İstiklal Marşı okudu. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinliğe kentteki 4 belediye başkanı da eşlik etti. Koronavirüs tedbirler kapsamında bu yıl kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Balıklıgöl'de tören düzenlendi. Dev Türk bayrakları ile süslenen alanda Urfa sıra gecesi ekibi ve mehter takımının seslendirmesi ile İstiklal Marşı okudu. Renkli görüntülerin yaşandığı programda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli okunan marşa eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 07:24 Kaynak: DHA
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