Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde odalar yenileniyor - Son Dakika

Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ndeki hasta odaları, hayırseverlerin desteğiyle tadilattan geçirilerek yenilendi.

Uzun yıllardan bu yana faaliyette olan hastane binasının bazı bölümlerinin yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda hayırseverlerin desteğiyle 24 hasta odası hem teknolojik hem de konfor olarak yenilenerek hastaların kullanımına sunuldu. Hastanedeki 24 odalı bir alanda da yenileme çalışmaları devam ediyor.

Hastane Başhekimi Eyüp Şelli, vatandaşların her şeyin en güzeline layık olduğunu belirterek, onlar için en konforlu ortamlar oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Hastane binasının eski bir yapı olduğunu hatırlatan Şelli, şöyle konuştu:

"Servis tarafındaki hasta odalarımızda tuvalet ve banyo da yoktu. Başhekimlik olarak bu anlamda hayırsever iş adamlarımızdan ricada bulunduk ve ricamızı kabul ettiler. İlk etapta cerrahi servis olarak nitelendirdiğimiz bölgede 24 hasta odamızı tuvalet ve banyosu olan süit oda şeklinde yeniledik. Tabi yine aynı binamızın 3. katında da kurum, STK ve hayırseverlerden oluşan bir konsorsiyum tarafından sağlanan destekle tadilat devam ediyor. İnşallah 10 gün içinde çalışmanın tamamlanması, 15 gün içinde de hizmete açmayı planlıyoruz. Ardından birinci ve ikinci katlarımızdaki servislerin tadilatını yaptıktan sonra vatandaşlarımıza daha kaliteli ve konforlu hizmet vermeyi amaçlıyoruz."