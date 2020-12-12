ŞANLIURFA - Balıklıgöl yerleşkesi ve sokaklar boş kaldı (2) - Son Dakika

Kent merkezinin drone ile görüntülenmesi

Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nin drone ile görüntülenmesi

Belediye görevlilerin Balıklıgöl Yerleşkesi'nde ilaçlama ve temizlik yapması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tarihi Balıklıgöl Yerleşkesinde, cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Belediye görevlileri, Balıklıgöl Yerleşkesinde ilaçlama ve temizlik çalışması yaptı.