ŞANLIURFA - Balıklıgöl yerleşkesi ve sokaklar boş kaldı (2) - Son Dakika

ŞANLIURFA - Balıklıgöl yerleşkesi ve sokaklar boş kaldı (2)
12.12.2020 13:35
Kent merkezinin drone ile görüntülenmesi Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nin drone ile görüntülenmesi Belediye görevlilerin Balıklıgöl Yerleşkesi'nde ilaçlama ve temizlik yapması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında...
Kent merkezinin drone ile görüntülenmesi
Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nin drone ile görüntülenmesi
Belediye görevlilerin Balıklıgöl Yerleşkesi'nde ilaçlama ve temizlik yapması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tarihi Balıklıgöl Yerleşkesinde, cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Belediye görevlileri, Balıklıgöl Yerleşkesinde ilaçlama ve temizlik çalışması yaptı.
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