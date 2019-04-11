Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Balkondan Düşen Çocuğu Havada Yakalayarak Kurtardılar

Şanlıurfa Balkondan Düşen Çocuğu Havada Yakalayarak Kurtardılar

27 dakika önce

Şanlıurfa Balkondan düşen çocuğu havada yakalayarak kurtardılar(Tür: Yurt)

Şanlıurfa Balkondan düşen çocuğu havada yakalayarak kurtardılar

(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:07 Kaynak: DHA
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