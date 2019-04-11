Şanlıurfa Balkondan Düşen Çocuğu Havada Yakalayarak Kurtardılar
27 dakika önce
Şanlıurfa Balkondan düşen çocuğu havada yakalayarak kurtardılar(Tür: Yurt)
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:07 Kaynak: DHA
Balkondan düşen çocuğu havada yakalayarak kurtardılar
(Tür: Yurt)
Cinnet Getiren Koca, Karısını Kurşun Yağmuruna Tuttu
İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa'nın Kurtuluşunu Ahmet Kaya ile Olan Videosuyla Kutladı
Balkondan Düşen Küçük Çocuğu Vatandaşlar Havada Yakaladı
YSK'dan KHK'lı Meclis Üyeleri Kararı: Mazbata Verilmeyecek