Şanlıurfa barış pınarı harekatı bölgesinde teröristler, teslim olmaya başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa barış pınarı harekatı bölgesinde teröristler, teslim olmaya başladı - Son Dakika

Şanlıurfa barış pınarı harekatı bölgesinde teröristler, teslim olmaya başladı

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristler, teslim olmaya başladı (2)SERBEST BIRAKILDILARBarış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Resulayn ilçesinde PKK/YPG saflarına zorla katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 kişi, Resulayn'daki askerlik şubesinde alınan parmak izi ve...

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristler, teslim olmaya başladı (2)

SERBEST BIRAKILDILAR

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Resulayn ilçesinde PKK/ YPG saflarına zorla katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 kişi, Resulayn'daki askerlik şubesinde alınan parmak izi ve yapılan sorgularının ardından kendilerine verilen izin yazısıyla serbest bırakıldılar. Şubeden çıkan Suriyeliler, halen terör örgütü PKK/YPG saflarında bulunan kişilere de teslim olma çağrısında bulundu.

Şanlıurfa barış pınarı harekatı bölgesinde teröristler, teslim olmaya başladı

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:38 Kaynak: DHA
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