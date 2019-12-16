Şanlıurfa barış pınarı harekatı bölgesinde teröristler, teslim olmaya başladı - Son Dakika

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Şanlıurfa barış pınarı harekatı bölgesinde teröristler, teslim olmaya başladı
6 saat önce
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristler, teslim olmaya başladı (2)SERBEST BIRAKILDILARBarış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Resulayn ilçesinde PKK/YPG saflarına zorla katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 kişi, Resulayn'daki askerlik şubesinde alınan parmak izi ve...
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:38 Kaynak: DHA
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristler, teslim olmaya başladı (2)
SERBEST BIRAKILDILAR
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Resulayn ilçesinde PKK/ YPG saflarına zorla katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 kişi, Resulayn'daki askerlik şubesinde alınan parmak izi ve yapılan sorgularının ardından kendilerine verilen izin yazısıyla serbest bırakıldılar. Şubeden çıkan Suriyeliler, halen terör örgütü PKK/YPG saflarında bulunan kişilere de teslim olma çağrısında bulundu.
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