Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa barış pınarı harekatı için 20 kurban kestiler
Son Dakika Güncel Şanlıurfa barış pınarı harekatı için 20 kurban kestiler

Şanlıurfa barış pınarı harekatı için 20 kurban kestiler

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı' için Ceylanpınar'ın kırsal Aşağı Doruklu Mahallesi sakinleri bir araya gelerek 20 kurban kesti.

Şanlıurfa barış pınarı harekatı için 20 kurban kestiler, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı' için Ceylanpınar'ın kırsal Aşağı Doruklu Mahallesi sakinleri bir araya gelerek 20 kurban kesti. Dualar eşliğinde kesilen kurbanların daha sonra kazanlarda yemek yapılarak çatışmaların devam ettiği Resulayn'daki birliklere gönderileceği belirtildi.

Cephede savaşan TSK ile SMO askerlerine destek vermek amacıyla mahalle sakinleri olarak yemek yapma kararı aldıklarını belirten Aşağı Doruklu Mahalle Muhtarı Ali Çin, Bizler Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla imece usulüyle her aile bir kurban bağışlayarak toplam 20 kurbanımızı tekbirler eşliğinde kesip, onları yemek yaparak, askerlerimize göndereceğiz. Onlar bizim güvenliğimiz için vatanı savunurken, bizler de bu şekilde destek vermenin mutluluğunu yaşıyoruz dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Ceylanpınar, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:08 Kaynak: DHA
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