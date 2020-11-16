Şanlıurfa Baro Başkanı Öncel'in stajyer avukatı taciz ettiği iddiası - Son Dakika

Şanlıurfa Baro Başkanı Öncel'in stajyer avukatı taciz ettiği iddiası

16.11.2020 18:11
Şanlıurfa Baro Başkanı Öncel'in stajyer avukatı taciz ettiği iddiası, System.String[]

Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel, bir stajyer avukatı taciz ettiğine ilişkin iddiaların asılsız olduğunu savunarak, konuyla ilgili adli süreç başlattığını bildirdi.

Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel, bir stajyer avukatı taciz ettiğine ilişkin iddiaların asılsız olduğunu savunarak, konuyla ilgili adli süreç başlattığını bildirdi.

Başkan Öncel, eşi Beybin Öncel beraberindeki Şanlıurfa Barosu yönetim kurulu üyeleri ile baronun toplantı salonunda basın açıklaması yaptı.

Hakkında bazı medya kuruluşlarında yayınlanan haberlere tepki gösteren Öncel, şahsıyla ilgili toplu linç kampanyası başlatıldığını öne sürdü.

Öncel, soruşturma dosyasının içeriği ile basında bahsi geçen ifadelerin farklı olduğunu iddia ederek, konunun taciz ve tehdit içermediğini ileri sürdü.

Söz konusu avukata kendisinin mesaj atmadığını da iddia eden Öncel, mesajlar ile suçun işlendiği öne sürülen tarihlerin ise farklı olduğunu savundu.

Kendisinin de stajyer avukatla ilgili adli süreç başlattığını vurgulayan Öncel, "Haksızlık kimden gelirse gelsin karşısında durmaya devam edeceğim. Sanırım bu iftira ve linç kampanyasının en büyük nedenlerinden biriside budur. Ben bu hususu sevgili eşimle birlikte kamuoyunun takdirine sunuyorum. Adı geçen şahısla ilgili konu adli makamlara sirayet etmiştir. Sonuçlarını hep beraber göreceğiz." dedi.

"Hem başkan hem avukat hakkında soruşturma açılıyor"

Şanlıurfa Barosu Sözcüsü ve Staj Eğitim Komisyonu Koordinatörü Necati Taş ise iddiaları asılsız bulduklarını dile getirdi.

Adliyede staj yapan söz konusu avukatın diplomasıyla ilgili şüphelerinin bulunduğunu aktaran Taş, diplomasını kanıtlamasana yönelikte inceleme başlattıklarını belirtti.

Konunun staj bitirme belgesiyle alakalı olduğunu değerlendirdiklerini belirten Taş, şöyle konuştu:

"Stajyer avukatın başkan ile ilgili daha önceden baro yönetimine herhangi bir şikayeti bulunmuyor. Başkan ile açılan soruşturma ise 'Kişinin huzur ve sükununu bozmaktan' dolayı soruşturma açılmış, tacizden dolayı bir soruşturma söz konusu değil. Biz bu hususun takipçisiyiz. İnsan ve kadın haklarına hassasiyet gösterdiğimiz için bu konuda hem başkan hem stajyer avukat hakkında inceleme başlatıyoruz. Ayrıca bu hususta kadın hakları merkezimizin de görev alıp olayı tüm açıklığıyla raporlamasını sağlayacağız. Gelecek rapor üzerine yeniden bir değerlendirmeyi yönetim kurulu olarak yapacağız."

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Zahit Şeyhanoğulları, Şanlıurfa Barosu, Şanlıurfa, Taciz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Baro Başkanı Öncel'in stajyer avukatı taciz ettiği iddiası - Son Dakika


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