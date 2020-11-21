Şanlıurfa Baro Başkanı Öncel: Türkiye Barolar Birliği'nin inceleme yetkisi yok - Son Dakika

Şanlıurfa Baro Başkanı Öncel: Türkiye Barolar Birliği'nin inceleme yetkisi yok

21.11.2020 14:01
Şanlıurfa Baro Başkanı Öncel: Türkiye Barolar Birliği'nin inceleme yetkisi yok, System.String[]

HAKKINDA stajyer avukat D.A. tarafından taciz iddiasıyla savcılığa suç duyurusu dilekçesi verilen Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel, Türkiye Barolar Birliği'nin inceleme yetkisi olmadığını söyledi.

HAKKINDA stajyer avukat D.A. tarafından taciz iddiasıyla savcılığa suç duyurusu dilekçesi verilen Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel, Türkiye Barolar Birliği'nin inceleme yetkisi olmadığını söyledi.

Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel hakkında stajyer avukat D.A., Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na  'taciz' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Şanlıurfa Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Necati Ateş de başkan ve stajyer hakkında resen soruşturma açtıklarını duyurdu. Türkiye Barolar Birliği de Başkan Öncel hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'kişilerin huzur ve sükununu bozmak', 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engellemek' suçlarından açılan soruşturma dosyasının bir örneğini istedi.

TBB Yönetim Kurulu, Başkan Öncel hakkındaki iddiaların Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) ve Avukat Hakları Merkezi tarafından incelenmesine karar verdi. Yapılacak araştırma sonunda Öncel hakkında disiplin mekanizmasının işletilebileceği belirtildi. 'TBB'NİN İNCELEME YETKİSİ YOK'Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel, TBB'nin hakkında inceleme başlattığı haberlerinin doğru olmadığını, sadece müracaatın söz konusu olduğunu söyledi. Öncel, "Kişi huzur ve sükununu bozmak iddiasıyla suç duyurusu yapıldığı doğrudur. Barolar Birliği'nin inceleme yapma yetkisi yoktur. Sadece Barolar Birliği'ne müracaat var. Barolar Birliği değerlendiriyor bunu. Yapmış olduğu inceleme sonunda bu şahsın iddialarının doğru olmadığını raporlaştırıp sunacaklar" dedi.ŞANLIURFA BAROSU İNCELEME BAŞLATMIŞTIŞanlıufa Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Necati Ateş ise iddiaları öne süren stajyer avukatın ÖSYM giriş ve denklik dosyasının olmadığının tespit edildiğini söyledi. Ateş, Baro Yönetim Kurulu olarak başkan ve stajyer hakkında resen soruşturma açtıklarını ifade ederek, "Hassasiyet ile bu konuyu takip edeceğiz. İnsan ve kadın haklarına hassasiyet gösterdiğimiz için bu konuda hem başkan hem stajyer avukat hakkında inceleme başlatıyoruz. Ayrıca bu hususta kadın hakları merkezimizin de görev alıp, olayı tüm açıklığıyla raporlamasını sağlayacağız" dedi.

- Şanlıurfa
Şanlıurfa Baro Başkanı Öncel: Türkiye Barolar Birliği'nin inceleme yetkisi yok
Şanlıurfa Baro Başkanı Öncel: Türkiye Barolar Birliği'nin inceleme yetkisi yok
Şanlıurfa Baro Başkanı Öncel: Türkiye Barolar Birliği'nin inceleme yetkisi yok

Türkiye Barolar Birliği, Zahit Şeyhanoğulları, Şanlıurfa, Baro, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Baro Başkanı Öncel: Türkiye Barolar Birliği'nin inceleme yetkisi yok - Son Dakika


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