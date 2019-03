Şanlıurfa Barosu'ndan Açlık Grevi Açıklaması

ŞANLIURFA Barosu'na bağlı avukatlar, basın açıklaması yaparak, cezaevlerinde açılık grevi yapan tutuklulara yönelik hak ihlallerinin yapıldığını savundu. Leyla Güven 'in 8 Kasım 2018'de başlattığı ve sonrasında başka cezaevlerine yayılan süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemi üzerine rapor hazırlayan Şanlıurfa Barosu, açlık grevindeki mahkumların hak ihlali yaşadığını iddia ederek, konuyla ilgili basın açıklamasında bulundu.Baro binası önünde düzenlenen basın açıklamasına bir grup avukat katıldı. Açıklamada konuşan Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel, şöyle dedi: Türkiye 'de, cezaevlerinde herkesçe bilinen koşullar ve baromuzca yapılan izleme ve araştırmaya dayalı olarak Şanlıurfa cezaevlerine ilişkin hazırlamış olduğumuz raporlara göre, hak ihlalleri ciddi boyutlara ulaşmış bulunmaktadır. Şanlıurfa Barosu olarak insan yaşamını her şeyden daha kutsal gördüğümüzü ve insan sağlığının riske edildiği hiçbir eylem tarzını tasvip etmediğimizi belirtmekle birlikte, açlık grevlerine yol açan koşulların ağırlığı, açlık grevi yapanların ölümü bile göze almalarına sebep olmuştur. Hukukun ve özgürlüklerin koruyucusu olan biz baroların insan hakları ve demokrasiye inancımızın gereği olarak, hükümet yetkililerine yaşanılan bu durum karşısında eylemcilerin yasalara ve mevzuata uygun olan taleplerinin bir an evvel yerine getirtilip, hiç kimse zarar görmeden çözüme kavuşmasına ilişkin bir çağrı yapma gereği duyduğumuzu belirtmeliyiz."- Şanlıurfa