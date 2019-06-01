Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa bayrama hazırlanıyor
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Şanlıurfa bayrama hazırlanıyor

1 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nı rahat ve huzur içinde geçirmeleri için kent genelinde gerekli tedbirleri alıyor.

Şanlıurfa bayrama hazırlanıyor, System.String[]
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nı rahat ve huzur içinde geçirmeleri için kent genelinde gerekli tedbirleri alıyor.

Bayramda vatandaşların ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için bayramın 3 günü ücretsiz toplu taşımaya hizmetine giden büyükşehir belediyesi, mezarlık ziyaretleri için ek seferler başlattı. Vatandaşların mezar ziyaretlerini sorunsuz gerçekleştirmeleri için temizlik çalışmalarını yapan, güvenlik tedbirlerini artıran büyükşehir, bayram süresince hava ve gürültü kirliliği ile ilgili her türlü şikayete cevap verecek. Ayrıca bayram dolayısıyla iş yerlerinde denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri de rutin kontrollerini sıklaştırdı. Tarihi geçmiş şekerlemeler ve ürünlerin tespiti yapan zabıta ekipleri, vatandaşların taleplerini anında karşılamak için 24 saat hazır bekleyecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde bayram süresince su, kanalizasyon ve sayaç arızalarında 24 saat hizmet verecek. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi bayram süresince yol, kaldırım ve benzeri sorunlara anında müdahale edecek acil müdahale ekibi ile de hizmet verecek. Bayram süresince normal mesaisine devam edecek olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ise 13 ilçedeki birçok merkezde çalışmalarını sürdürecek. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:16 Kaynak: İHA
Yaşam
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