ŞANLIURFA Belediye ekibinin desteği ile oğlunun mezarını telefondan izleyerek, dua etti-2 - Son Dakika

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ŞANLIURFA Belediye ekibinin desteği ile oğlunun mezarını telefondan izleyerek, dua etti-2
6 saat önce
ŞANLIURFA Belediye ekibinin desteği ile oğlunun mezarını telefondan izleyerek, dua etti-2 (TAMAMI)
ŞANLIURFA Belediye ekibinin desteği ile oğlunun mezarını telefondan izleyerek, dua etti-2 (TAMAMI)
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 02:43 Kaynak: DHA
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