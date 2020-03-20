Şanlıurfa Belediyesi, borcunu ödeyemeyen su abonelerine haciz gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa Belediyesi, borcunu ödeyemeyen su abonelerine haciz gönderdi - Son Dakika

Şanlıurfa Belediyesi, borcunu ödeyemeyen su abonelerine haciz gönderdi

6 saat önce

Korona virüsü nedeniyle karantina uygulamasının yapıldığı kentlerden Şanlıurfa'da belediye su faturasını ödemeyen vatandaşlar haciz tebligatı gönderdi.

Şanlıurfa Belediyesi, borcunu ödeyemeyen su abonelerine haciz gönderdi, System.String[]

Korona virüsü nedeniyle karantina uygulamasının yapıldığı kentlerden Şanlıurfa'da belediye su faturasını ödemeyen vatandaşlar haciz tebligatı gönderdi.


Tüm dünya korona virüs salgını ile mücadele ederken Türkiye'de de önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Bir çok kentte ilde faturalar ve borçlar konusunda vatandaşlara çeşitli kolaylıklar sunulurken karantina uygulamasının gerçekleştiği kentlerden biri olan Şanlıurfa'da ise Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından ise su borcu olan abonelerine haciz tebligatı gönderildi. Su borcu bulunan abonelerini icraya vermeye hazırlanan kurumun binlerce aboneye gönderdiği tebligatta, ödeme yapılmadığı takdirde 3 gün içinde icra işleminin başlatılacağı belirtildi. Evlerine gelen evrakla büyük bir şok yaşayan vatandaşlar ise yaşanan salgın nedeniyle kendilerine olan borçları bile ertelediklerini belirterek, Şanlıurfa Belediyesi'ne tepki gösterdi.


Salgın sürecinde en çok ihtiyaç duyulanın su olduğunu belirten vatandaşlar, Türkiye'nin bir çok yerinde hem devlet hem de özel kuruluşların vatandaşın mağdur olmaması için çeşitli kolaylıklar sağladığını hatırlattı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:34 Kaynak: İHA

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