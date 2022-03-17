İç Anadolu'da Berat Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika
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İç Anadolu'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

17.03.2022 21:36

Kayseri, Niğde, Kırşehir, Kırıkkale, Sivas ve Yozgat'ta Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Kayseri, Niğde, Kırşehir, Kırıkkale, Sivas ve Yozgat'ta Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Kayseri'de akşam namazının ardından tarihi Hunat Camisi'nde Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, namaz kılındı ve dua edildi.

İl Müftü Yardımcısı Mehmet İzci, Berat Kandili'nin önemini anlatarak, gecenin en iyi şekilde değerlendirilmesini istedi.

Camiye gelen cemaate, bazı vatandaşlar tarafından tatlı ve lokum ikramında bulunuldu.

Öte yandan, Kayseri Şems Mevlana Kültürünü Yaşama Sanatı Derneği tarafından tarihi Kayseri Kalesi içinde Berat Kandili'ne özel sema programı düzenlendi.

Niğde

Niğde'de Berat Kandili dolayısıyla yatsı namazından önce Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde program yapıldı.

Programda, kandil hakkında sohbet yapıldı, namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Niğde Belediyesi, cemaate kandil simidi ikram etti, bazı vatandaşlar da tatlı dağıttı.

Kırşehir

Kırşehir'de Berat Kandili dolayısıyla Hoca Ahmet Yesevi Camisi'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mevlit ve ilahilerin okunmasının ardından İl Müftü Yardımcısı Hacı Ahmet Başaran Berat Kandili'nin anlam ve önemini anlattı, dua etti.

Cami çıkışında cemaate lokum ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kırıkkale

Kırıkkale'de Nur Cami ve Külliyesi'nde yatsı namazı öncesi Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından vaaz verildi ve dua edildi.

Programa katılanlara ikramlarda bulunuldu.

Sivas

Sivas'ta Berat Kandili dolayısıyla Ulu Cami'de program düzenlendi.

Akşam ezanının ardından tarihi camiye gelen vatandaşlar, namaz kılarak dua etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce cami çıkışında cemaate mevlit şekeri dağıtıldı, hayırseverler de lokma ikram etti.

Yozgat

Yozgat'ta Berat Kandili dolayısıyla Çapanoğlu Büyük Camisi'nde düzenlenen programda dua edildi.

Namaz sonrası ise Yozgat Belediyesi ve İlim Yayma Cemiyeti ile bazı vakıflar tarafından cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Vatandaşlardan Oğuz Bahçeli, Berat Kandili'ni idrak ettiklerini belirterek, bu gecenin hürmetine, dünyayı saran Kovid-19 salgının bitmesi ve savaşların durması için dua ettiklerini söyledi.

İç Anadolu'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
İç Anadolu'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
İç Anadolu'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
İç Anadolu'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
İç Anadolu'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
İç Anadolu'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
İç Anadolu'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
İç Anadolu'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
İç Anadolu'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
İç Anadolu'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
İç Anadolu'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
İç Anadolu'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
İç Anadolu'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

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Berat Kandili dualarla idrak edildi Berat Kandili dualarla idrak edildi Sakarya ve çevre illerde Berat Kandili dualarla idrak edildi Sakarya ve çevre illerde Berat Kandili dualarla idrak edildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İç Anadolu'da Berat Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika


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