Şanlıurfa Besi OSB'de işletmeler TKDK destekleriyle yükseliyor

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Şanlıurfa'da, Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmeler, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) destekleriyle faaliyete geçiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı TKDK, tarım ve hayvancılık alanında Şanlıurfa'da yatırım yapacak girişimcilere desteklerini sürdürüyor.

TKDK İl Koordinatörlüğü, girişimcilere gerek proje aşamasında gerekse projenin onaylanmasının ardından verdiği hibe desteklerle işletmelerin kısa sürede kurulmasına katkı sağlıyor. Desteklerden yararlanan besi işletmeleri de Merkez Eyyübiye ilçesindeki Besi OSB'de bir bir yükseliyor.

Bugüne kadar çok sayıda girişimciye hibe desteği sağlayan TKDK İl Koordinatörlüğü, bölgenin hayvancılık merkezi olması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması noktasında rol almaya devam ediyor.

"Projelerin toplam yatırım değeri 175 milyon lira"

TKDK Şanlıurfa İl Koordinatörü Dr. Sadık Yetim, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığının Besi OSB'lere özel önem verdiğini, Şanlıurfa'daki çalışmaların da yakından takip edildiğini söyledi.

Şanlıurfa'daki Besi OSB'nin altyapısının tamamlanarak yatırıma hazır hale getirildiğini belirten Yetim, "Üstyapıların yapılabilmesi için girişimcilere yönelik TKDK olarak çağrıya çıktık ve 27 projeyi destekledik. Desteklediğimiz projelerin 6-7 ay önce üstyapıları tamamlandı. Çoğunda aktif olarak hayvan beslenmeye başlandı. Her bir tesiste yaklaşık 200 hayvan bulunuyor." dedi.

Yetim, Besi OSB'deki işletmelerin faaliyete geçmesiyle birlikte yeni girişimcilerin bölgeye gelerek incelemelerde bulunduklarını ve yatırım yapmaya karar verdiklerini ifade etti.

TKDK'nin yaptığı son çağrının ardından bölgede işletme kurmak isteyen 103 girişimcinin kurumlarına başvurduğunu dile getiren Yetim, şöyle devam etti:

"Biz şu anda bu projeleri inceliyoruz, bunlardan yaklaşık 30'unun başvurusunu kabul etmiş durumdayız. Diğerlerinin de incelemeleri devam ediyor. İnşallah incelemelerin tamamlanmasıyla buradaki 100 projeye daha destek vermiş olacağız. Böylece Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan ve kurulacak 120 hayvan besi işletmesini desteklemiş olacağız. Son çağrımız olan 9. çağrıda gelen projelerin toplam yatırım değeri 175 milyon lira civarında, bunun yaklaşık yüzde 55-60'ını destekliyoruz. Dolayısıyla biz buraya 100 milyon liranın üzerinde destek vermiş olacağız. Bu da yatırımcılarımız, girişimcilerimiz için çok önemli bir hibe desteği olacak."

"Yörede yetiştirilen hayvanlar burada işlenerek katma değere dönüştürülecek"

Besi OSB'de sektörle ilgili entegre tesislerin de kurulacağını söyleyen Yetim, "Yörede yetiştirilen hayvanlar burada işlenerek katma değere dönüştürülecek. Bölgede kurulması planlanan 534 tesisin tümü tamamlandığında her dönem için 106 bin hayvanın buradan kesime gönderilmesi planlanıyor. Bu da Türkiye'nin et ihtiyacının çok önemli bir bölümünün karşılanacağı anlamına geliyor. Bu nedenle hem Tarım ve Orman Bakanlığımız hem hükümetimiz hem de bizler bu alana, bu yatırımlara önem veriyoruz, bir an önce tamamlanması için çalışıyoruz." dedi.

TKDK desteğiyle hayalini gerçekleştirdi

TKDK desteğinden yararlanan girişimci Cevher Şeyhanlı da hayali olan işletmeyi kurduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

Şeyhanlı, şunları ifade etti:

"Projemizin onaylanmasıyla birlikte geçen yıl inşaatımıza başladık ve bitirdik. Yaklaşık 100 hayvanımızı beslemeye başladık. Proje bedelim yaklaşık 1 milyon 254 bin liraydı. Bunun yaklaşık 484 bin lirası TKDK tarafından hibe olarak verildi. Tabi 2019'da başvurduğumuzda hibe destekleri bu kadar yüksek değildi şu an destekler daha yüksek bir şekilde veriliyor. Yatırım yapmak isteyen herkese TKDK'den hibe alarak bu tür yatırımlar yapmayı tavsiye ediyorum. TKDK'ye yaptığı desteklerle yatırım ve istihdama olan katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum."