ŞANLIURFA - Bir grup çiftçi elektrik kesintilerine tepki göstererek yol kapattı - Son Dakika

Yaklaşık bir saat eylem yapan grup, jandarma ve polis ekiplerinin iknası sonucu traktörlerini çekerek yolu tekrar trafiğe açtı.

Bu sırada gruptaki bazı çiftçiler, çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerine taş attı. Bunun üzerine 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa 'da bir grup çiftçi, uzun süreli elektrik kesintileri nedeniyle ürünlerinin kuruduğunu öne sürerek yol kapattı.

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