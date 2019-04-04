Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mazbatasını Aldı
37 dakika önce
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde belediye başkanı olan Mahmut Mirkelam, davul zurnalı kortejle mazbatasını alarak, belediyede göreve başladı.
Şanlıurfa
'nın Birecik
ilçesinde belediye başkanı olan Mahmut Mirkelam
, davul zurnalı kortejle mazbatasını alarak, belediyede göreve başladı.
Pazar günü yapılan seçimlerin ardından Birecik'te AK Parti
adayı Mahmut Mirkelam, yüzde 44,40'lük oranla belediye başkanı seçildi. Mirkelam bugün kalabalık partili grupla mazbatasını aldı. Davul ve zurna eşliğinde ilçe merkezinde kortej yürüyüşüyle belediye binasına geçen Mirkelam için bina girişinde bir dana ile 5 koyun kurban edildi. Kurban kesimi sonrası belediye binasına geçen Mirkelam, kesilen kurbanların yoksullara yemek ve et olarak dagıtılmasının talimatını verdi. Mirkelam, eski başkan Faruk Pınarbaşı
'ndan görevini devir aldı. Vatandaşlar tarafından çoşkuyla karşılanan Mirkelam el birliğiyle Birecikte güzel himetler yapacaklarını ifade ederek, 'Belediye eski başkanımızdan görevi teslim aldık. Yarın tebrikleri kültür merkezimizde kabul edeceğiz. Allah bize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:28 Kaynak: DHA
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