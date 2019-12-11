Şanlıurfa Birecik-Halfeti içme suyu tesislerinde çalışmalar sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa Birecik-Halfeti içme suyu tesislerinde çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Şanlıurfa Birecik-Halfeti içme suyu tesislerinde çalışmalar sürüyor

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Şanlıurfa'ya yaptığı yatırımlarla, kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Şanlıurfa Birecik-Halfeti içme suyu tesislerinde çalışmalar sürüyor, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Şanlıurfa'ya yaptığı yatırımlarla, kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.


Birecik ve Halfeti ilçelerinin içme suyu teminini sağlayacak proje inşaatında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Çalışmaların tamamlanması ile Birecik ve Halfeti İlçelerinin 163.000 kişi nüfusa 2050 yılına kadar içme ve kullanma suyunun temin edilmesi sağlanacaktır. Proje kapsamında Fırat Nehrindeki pompa istasyonu rehabilite edilecek ve çelik boru hattıyla proje kapsamında yapılacak İçmesuyu Arıtma Tesisine iletilecektir. Aynı şekilde Halfeti İlçesinde Değirmendere Kaynağından alınacak temiz su; çelik boru hattıyla Eski Halfeti'ye iletilecek ve Terfi İstasyonlarıyla Yeni Halfeti İlçesinde yapılacak depolara iletilecektir. Ayrıca Yeni Halfeti deki su deposu Durak kaynağından da beslenecektir" dedi.


Aydın, "Çalışmalara 2018 yılı Ağustos ayında başlanmış olup. 2018 yılında Birecik İçme Suyu Arıtma Tesisi kazı çalışmaları tamamlanmıştır. 2019 yılında ise Birecik İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaat işlerine başlanmış ve çalışmalar devam etmektedir" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Halfeti, Birecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:40 Kaynak: İHA
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