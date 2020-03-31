ŞANLIURFA Birecik'te öğretmenler maske üretiyor - Son Dakika

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ŞANLIURFA Birecik'te öğretmenler maske üretiyor
6 saat önce
Birecik'te öğretmenler maske üretiyorŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde halk eğitimi merkezinde, sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için maske üretimine başlandı.
Birecik'te öğretmenler maske üretiyor
ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde halk eğitimi merkezinde, sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için maske üretimine başlandı.
Birecik Halk Eğitim Merkezi bünyesinde çalışan 22 usta öğretici, koronavirüse karşı ilçede görev yapan sağlık çalışanları ve güvenlik görevlileri için günde bin maske üretimine başladı. Her gün düzenli olarak dezenfekte edilen atölyeye gelen usta öğreticiler, Sağlık Bakanlığı'nın standartlarına uygun maske üretmek amacıyla dikiş makinalarının başına geçiyor. Merkez Müdürü Müslüm Şahin, Birecik'te salgınının hemen ardından maske üretimine yönelik altyapı çalışmalarını hızlıca tamamlayarak atölyelerinde günlük bin maske ürettiklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:54 Kaynak: DHA
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