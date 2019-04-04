Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Birecik'te Yağış Nedeniyle Dağdan Kopan Kaya Parçaları Yola Savruldu

Şanlıurfa Birecik'te Yağış Nedeniyle Dağdan Kopan Kaya Parçaları Yola Savruldu

30 dakika önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, aşırı yağış sonrası dağdan kopan dev kaya parçaları yola savruldu.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, aşırı yağış sonrası dağdan kopan dev kaya parçaları yola savruldu. Kimsenin yaralanmadığı olayda ulaşım tek şeritten sağlandı.

Olay, akşam saatlerinde sahil yolunda meydana geldi. İlçede hafta içerisinde etkili olan aşırı yağış nedeniyle 50 metre yüksekliğindeki dağdan kopan tonlarca dev kaya parçaları araçların ve insanların yoğun olarak kullandığı Fırat Nehri'nin kıyısındaki yola düştü. Tonlarca ağırlığındaki kaya parçaları yol kenarında bulunan bir kafede hasara yol açtı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda ihbar üzerine gelen polis ve zabıta ekipleri yol kenarındaki araçları çektikten sonra kaya parçalarını iş makinesiyle kaldırıldı. Çalışmanın ardından yol tek şerit olarak trafiğe açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:34 Kaynak: DHA

Fırat Nehri, Birecik, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Elazığ'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem! Birçok İlde Hissedildi Seçimi Kazanan AK Parti'li Meclis Üyesi, "Görevi Hak Etmiyorum" Deyip İstifa Etti İstanbul'daki 15 İlçede Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak Pentagon'dan F-35 ve Türkiye Açıklaması: Uçaklar Geri Alınmayacak, Eğitimler Devam Edecek!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 21:04:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Birecik'te Yağış Nedeniyle Dağdan Kopan Kaya Parçaları Yola Savruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]