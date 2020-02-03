Şanlıurfa boru hattından petrol hırsızlığına 14 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa boru hattından petrol hırsızlığına 14 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa boru hattından petrol hırsızlığına 14 tutuklama

6 saat önce

Boru hattından petrol hırsızlığına 14 tutuklamaŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, boru hattını delerek petrol çalan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Boru hattından petrol hırsızlığına 14 tutuklama

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, boru hattını delerek petrol çalan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'örgütlü olarak işlenen petrol boru hattından hırsızlık' soruşturması kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 3 aylık fiziki takibin ardından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Opersyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa boru hattından petrol hırsızlığına 14 tutuklama

Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:40 Kaynak: DHA
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