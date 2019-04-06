Şanlıurfa Boş Arazide Çok Sayıda Mühimmat Bulundu

Boş arazide çok sayıda mühimmat bulunduŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, boş arazideki poşetlerde mühimmat bulundu.

Boş arazide çok sayıda mühimmat bulundu



Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, boş arazideki poşetlerde mühimmat bulundu.



Dicle Mahallesi'ndeki boş arazide koyun otlatan çobanlar, yerdeki bazı poşetlerin içerisinde uzun namlulu tüfeklere ait fişekler görünce durumu polise bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede poşetlerde uzun namlulu tüfeklere ait çok sayıda fişek, tüfek parçaları, gaz ve sis bombalarının yanı sıra tabanca parçaları bulunduğunu saptadı. Ekipler, arazide başka mühimmat olma ihtimaline karşı inceleme yaptı. Polis mühimmatlara el koyup, araziye kim ya da kimler tarafından bırakıldığını bulmak için araştırma başlattı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Koyun Otlatan Çobanlar Tarlada Mühimmat Buldu

Son Dakika! CHP Sözcüsü İstanbul'daki Son Durumu Aktardı: Sandıkların Yüzde 49'unda Sayım Bitti, Oy Farkı Lehimize 17 Bin 919

Sarıgöl'de Üzüm Bağlarına Dolu Önlemi

Asansör Yetkili Servislerine Sigorta Zorunluluğu Getirildi