ŞANLIURFA BOŞ ARAZİDE ÖLDÜRÜLMÜŞ OLARAK BULUNDU
12 dakika önce
ŞANLIURFA'da boş arazide boğazından tabanca ile vurularak öldürülen bir erkeğin cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:38 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'da boş arazide boğazından tabanca ile vurularak öldürülen bir erkeğin cesedi bulundu. Cesedin Diyap Ayneli'ye (49) ait olduğu tespit edilirken jandarma, katil ya da katilleri belirlemek için çalışma başlatıldı. Sabah
saatlerinde Maşuk Mahallesi'ndeki boş arazide hareketsiz bir kişinin yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ile sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin boğazından tabanca ile vurularak, öldürüldüğünü belirledi. Jandarma
yaptığı araştırmayla öldürülen kişinin Diyap Ayneli olduğunu tespit etti. Ayneli'nin cansız bedeni otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu
'na götürülürken, jandarma kati yada katil zanlılarını belirlemek için soruşturma başlattı.
Dünyaca ünlü oyuncu Nicolas Cage, kendi kobralarının saldırısına uğradı AK Parti Kurucu Üyesi Mehmet Özlek vefat etti Silahlı genç annesinin ihbarıyla yakalandı Eski karısını bıçaklayıp öldürdükten sonra ona sarılıp ağladı