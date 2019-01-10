Şanlıurfa Bu Okulda Öğrencilerin Yüzde 65 Polis Olmak İstiyor
33 dakika önce
Bu okulda öğrencilerin yüzde 65 polis olmak istiyorŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Selçuk İmam Hatip Ortaokulunda yapılan ankette öğrencilerin yüzde 65'i polis olmak istedikleri ortaya çıktı.
Bu okulda öğrencilerin yüzde 65 polis olmak istiyor Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde bulunan Selçuk
İmam Hatip Ortaokulunda yapılan ankette öğrencilerin yüzde 65'i polis olmak istedikleri ortaya çıktı.
Öğrenclerin büyük bölümünün yapılan ankette polis olmak istediklerini belirtmesi üzerine okul idaresi Emniyet Müdürlüğü
'ne başvurdu. İdarecilerin talebi üzerine okula gelen polis amirleri, öğrencilere nasıl polis olunacağını anlatıp, mesleki bilgiler verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:30 Kaynak: DHA
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