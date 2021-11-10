Üye Girişi
KAHRAMANMARAŞ - Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2021 11:01

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ta anma programı düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ta anma programı düzenlendi.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda, Vali Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Gaziantep Adliyesi Komisyon Başkanı Mustafa Alçık, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler de programa katıldı.

Anma programları, kentte düzenlenen etkinliklerle devam edecek.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Garnizon Komutanı Emin Mehmet Terzioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Vatandaşlar ve öğrencilerin de katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde devam eden törende, Şehit Akif Akçadağ Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından etkinlikler düzenlendi. Tören, şiirler ve türkülerin okunması ile sona erdi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ile kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Öte yandan Türkoğlu ilçesinde de tarım işçileri ile Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, saat 09.05'te saygı duruşundu bulundu.

Malatya

Malatya'da da tören düzenlendi.

Ayrıca merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde dün çöken tek katlı binanın enkazında güvenlik tedbiri alan görevliler ile cadden geçen vatandaşlar da sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu.

Adıyaman

Adıyaman'da yeni valilik bahçesinde düzenlenen törende, Vali Mahmut Çuhadar ile Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da asri mezarlıktaki şehitlikte düzenlenen anma töreninde, Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyaz ile 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga anıta çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törenin ardından Vali Erin ve berberindekiler, şehitlikte dua etti.

Programa Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Zeynel Abidin, Abdullah Erin, Şanlıurfa, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır 11:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Berdan Mardini'nin sevgilisi Morane Taraku, 200 bin TL'lik ATV'siyle görüntülendi 11:54 Berdan Mardini'nin sevgilisi Morane Taraku, 200 bin TL'lik ATV'siyle görüntülendi 1 aylık eğitim için Ankara'ya gelen genç kız, samuray kılıcıyla öldürüldü 11:44 1 aylık eğitim için Ankara'ya gelen genç kız, samuray kılıcıyla öldürüldü
Jaguar, ormanda saldırdığı çiftçiyi kör etti 11:39 Jaguar, ormanda saldırdığı çiftçiyi kör etti Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor 11:14 Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor Hakan Ural, yoğun bakıma mı alındı? Partneri Nur Tuğba iddiaları yalanladı 11:08 Hakan Ural, yoğun bakıma mı alındı? Partneri Nur Tuğba iddiaları yalanladı
Türkiye, Atatürk'ü saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu 09:49 Türkiye, Atatürk'ü saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu Atatürk sevgisi her yerde! Tam 80 metre yüksekte saygı duruşunda bulundu 09:45 Atatürk sevgisi her yerde! Tam 80 metre yüksekte saygı duruşunda bulundu

Son Dakika Haberleri
12:08 Halk otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı
11:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır
11:53 Berdan Mardini'nin sevgilisi Morane Taraku, 200 bin TL'lik ATV'siyle görüntülendi
11:48 Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı
11:48 Fenerbahçe, Başkan Ali Koç ile beraber 10 Kasım Vapuru'yla Dolmabahçe'ye gitti
11:43 Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi
11:39 Jaguar, ormanda saldırdığı çiftçiyi kör etti
11:35 Son dakika gündem haberleri! En güncel olaylar /10.11.2021
11:22 Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu
11:19 Son Dakika! Siirt Polis Lojmanları'na roketatarlı saldırıda bulunan terörist, İstanbul'da yakalandı
Halk otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı Halk otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı         
12:08
Ticaret Bakanlığı'ndan Ticaret Bakanlığı'ndan "efsane cuma" uyarısı: İndirim kampanyaları için dikkatli olun         
11:54
Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı         
11:48
Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi         
11:43
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
Bunalıma giren 17 yaşındaki genç, balkondan atlayarak intihar etti Bunalıma giren 17 yaşındaki genç, balkondan atlayarak intihar etti         
11:10
2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı 2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı         
10:32
Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor         
09:49
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz         
09:45
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yapan iş yeri sahibi dahil 4 kişi gözaltına alındı Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yapan iş yeri sahibi dahil 4 kişi gözaltına alındı         
07:22
Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler         
18:25
Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var         
16:41
Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur         
16:07
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok         
15:09
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 12:42:20. #1.11#
SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement