Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül Mazbatasını Aldı

AK Parti'den Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeynel Abidin Beyazgül, mazbatasını alarak görevine başladı.

AK Parti'den Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeynel Abidin Beyazgül, mazbatasını alarak görevine başladı.



Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile geldiği Şanlıurfa Adliyesi'nde İl Seçim Kurulu Başkanı Deniz Erdeniz'den mazbatasını aldı.



Vaatlerini yerine getirmek için çalışacağını belirten Beyazgül, Şanlıurfalılara kendisine gösterdikleri sevgiden dolayı teşekkür etti.



Beyazgül, "Yola çıkarken halkımızdan yüksek bir oy ile seçilmeyi talep etmiştik ve hamdolsun halkımız bize bu desteği vererek Şanlıurfa'da 12 belediye başkanlığını bizlere emanet etti. Şimdi birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız. Yola çıkarken her zaman belirttiğimiz gibi en büyük projemiz 2 milyon insanımızın kardeşliğidir. Bu noktada hiç geriye bakmadan, önümüze bakarak yolumuza devam edeceğiz ve Şanlıurfa'nın potansiyelinden, gücünden yararlanarak çalışmalarımıza başlayacağız." diye konuştu.



Daha sonra devir teslim töreni için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine gelen Beyazgül, burada engellilerden oluşan Büyükşehir Mehteran Takımı tarafından karşılandı.



Törende, eski başkan Nihat Çiftçi'nin kente önemli hizmetlerde bulunduğun anlatan Beyazgül, Çiftçi'ye hediye takdim etti.



Görevi devreden Nihat Çiftçi de Şanlıurfa'da güzel şeyler yapmak için çabaladıklarını belirterek, Beyazgül'e başarı diledi.



AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ise bu işin bir bayrak yarışı olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Geçersiz Oylar Nasıl Sayılıyor? Herkesin Cevabını Merak Ettiği Sorunun Cevabı Kamerada

AK Parti'nin, "Büyükçekmece'de Seçimler İptal Edilsin" Talebi Reddedildi

AK Parti'den Büyükçekmece Krizi İle İlgili İlk Açıklama: Nüfus Müdürü Tutuklandı, Usulsüzlük Var Ama Seçimin Tekrarı Talebimiz Reddedildi

AK Parti'nin Seçim İptali Başvurusuna CHP'den İlk Yorum: Sandıkta Oy Çalamayanlar Masa Başında Seçimi Çalmaya Çalışıyor