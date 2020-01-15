Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, Arap yatırımcılara çağrıda bulundu - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Arap yatırımcıları kentte yatırım yapmaya davet etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Beyazgül, kentte gerçekleştirilen 9. MÜSİAD Üyeleri ile Arap İşadamları Ticari Buluşması etkinliğine katıldı.

Başkan Beyazgül, burada yaptığı konuşmada, etkinliği düzenlediği için MÜSİAD'a teşekkür etti.

Şanlıurfa'nın bir yatırım için olması gereken tüm özelliklere sahip olduğunu kaydeden Beyazgül, "Şanlıurfa tarım şehri, dünyada tarım alanları bu kadar küçülürken Şanlıurfa aynı zamanda bir su şehridir. Burada Arap coğrafyasından gelen bir çok insan da aynı Fırat nehrinin suyunu kullanıyor, içiyor. Dünyada tatlı su kaynaklarının azaldığını hepimiz biliyoruz, belki Ortadoğu'daki çatışmanın kaynağı da bu tatlı su kaynaklarıdır. Diğer taraftan Şanlıurfa bir turizm, kültür ve enerji şehridir. Güneş neredeyse yılın 360 günü Şanlıurfa'nın üzerinde doğmakta. Şanlıurfa'da 200'e yakın tescilli tarihi yerler varken kurumlar olarak buraları almak için yarışa girmiş bulunmaktayız. İş adamlarımızın da bu tarihi yerleri almalarını, kente yatırım yapmalarını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.