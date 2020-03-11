Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül öğrencilerin tiyatrosunu izledi - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, GAP İlkokulu öğrencilerinin tiyatrosunu izledi, çocuklara kitap hediye etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, GAP İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı ve rol aldığı tiyatroyu izledi.

Programın ardından Beyazgül, öğrencilere kitap hediye etti.

Beyazgül, Şanlıurfa'nın genç bir nüfusa sahip olduğunu ve eğitime her zaman önem verdiklerini kaydetti.

Öğrencileri tebrik eden Beyazgül, "Öğrencilere ve bu tiyatroyu hazırlayan öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizleri alıp başka dünyaya götürdü. Milli Eğitim Müdürümüze de çok teşekkür ediyorum. Burada gördüğünüz temalar her birimizin hayatında çokça yaşadığımız ve karşılaştığımız temalar. Nasıl davranacağımızı, nasıl hal ve hareket içerisine gireceğimizi gösteriyor. Çocuklarımız da inşallah geleceğin tiyatrocuları olacak." ifadelerini kullandı.

Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Memur-Sen İl Başkanı İbrahim Coşkun, öğretmen ve veliler katıldı.